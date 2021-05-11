В школах и детских садах Краснодара ужесточат пропускной режим после расстрела в Казани

Во всех школах и детских садах Краснодара с 11 мая будет усилен контроль на входах Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех школах и детских садах Краснодара с 11 мая будет усилен контроль на входах.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов, сотрудники охранных предприятий и полицейские займутся дополнительной проверкой мер антитеррористической защищенности всех детских и средних учебных заведений учреждений.

Также губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в крае создадут рабочую группу, в задачи которой будет входить анализ всех рисков и возможность предпринимать необходимые меры для недопущения таких трагедий, как в Казани.

Сегодня, 11 мая, в школе №175 города Казани вооруженный террорист расстрелял учеников и учителей школы.

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