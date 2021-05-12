Появилось видео с места убийства семьи в Кореновске

Скриншот с видео

Напомним, рано утром 12 мая 26-летний мужчина зарубил мать, отца и брата и поджег дом. Тела были найдены на пепелище.

- При тушении пожара в одном из домов по улице Степной в Кореновске были найдены тела 80-летнего хозяина домовладения, его 71-летней супруги и 41-летнего сына с признаками насильственной смерти. В отношении 26-летнего сына погибших было возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На место происшествия направлена следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. По последним данным, 26-летний мужчина после убийства семьи воткнул в себя нож. Сейчас он госпитализирован.

- Согласно полученным данным у подозреваемого имеется психическое расстройство. Данная информация проверяется, - добавили в ведомстве.

Расследование дела продолжается. СК опубликовал видео с места убийства. На кадрах видно, как следователи собирают все улики.