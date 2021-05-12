На Кубани мужчина зарубил мать, отца и брата и поджег дом

Проводится расследование

Страшное убийство произошло в кубанском городе Кореновске. Об этом стало известно только после тушения пожара. На пепелище нашли сразу три трупа, тела были изрублены топором.

- 12 мая на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании второго этажа жилого дома по улице Степной, 8. В ходе осмотра места происшествия обнаружены три трупа с признаками насильственной смерти: 80-летнего мужчины, его 71-летней супруги и их 41-летнего сына, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Оказалось, что 26-летний мужчина убил мать, отца и брата и поджег дом. Далеко извергу убежать не удалось, его по горячим следам поймали сотрудники полиции из группы немедленного реагирования.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - добавили в ведомстве.

Сейчас на месте работают прокуроры, следователи, судмедэксперты. Расследование продолжается, выясняются причины случившегося, в том числе и мотивы преступления.

По последним данным, 26-летний мужчина после убийства семьи воткнул в себя нож. Сейчас он госпитализирован. Видео с места преступления можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что троих мужчин бурным потоком унесло течением реки в Адыгее, найти их живыми шансов практически нет.

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