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Общество13 мая 2021 23:07

На Кубани почти 325 тысяч человек проголосовали за благоустройство общественных территорий

В Краснодаре лидируют проекты реконструкции набережной нижнего Покровского озера, бульваров Николаевского и Сормовского и парка в микрорайоне Молодежном
Инна БОРИСОВА
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В Краснодарском крае продолжается голосование за благоустройство общественных территорий

В Краснодарском крае продолжается голосование за благоустройство общественных территорий

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае продолжается голосование за благоустройство общественных территорий. Около 325 тысяч жителей края уже отдали свои голоса на платформе 23.gorodsreda.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Так, в частности от 3 до 10 тысяч краснодарцев в голосовании отдали свое предпочтение проектам реконструкции набережной нижнего Покровского озера, бульваров Николаевского и Сормовского и парка в микрорайоне Молодежном, - уточнили в краевой пресс-службе.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что более 91 тыс. жителей Сочи проголосовали по выбору территорий для благоустройства. Там так же в лидерах голосования четыре объекта благоустройства.

В Новороссийске более 11 тысяч человек выбрали вторую очередь реконструкции парка им. Фрунзе. Здесь предстоит привести в порядок около 20 га территории.

Голосование продлится до 30 мая.