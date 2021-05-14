Пожар на стройке детского сада в Кореновске: жертв и пострадавших нет

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14 мая на стройке в детском саду города Кореновска по улице Медведева случился крупный пожар. Там горит 300 квадратных метров. По информации прокуратуры Краснодарского края, пожар случился на чердаке в момент проведения окончательных монтажных работ.

- В тушении пожара задействованы пожарные расчеты Кореновска, Выселковского и Динского районов. Гидранты на территории садика запитаны водой, все средства к тушению имеются. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

На место выехали зампрокурора Михаил Леговец и прокурор района Сергей Ванин. Органы прокуратуры начнут проверку соблюдения правил пожарной безопасности при проведении строительных работ. Отметим, что ранее прокуратура принимала меры как к действующему подрядчику и администрации, так и к прошлому за нарушение сроков работ.