«Горит новое здание, это просто жесть»: на Кубани пожар в строящемся детском саду

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14 мая в 13:49 на пульт дежурного МЧС в Кореновске поступила заявка о пожаре на стройке детского сада по улице Медведева. По предварительным данным, там загорелись стройматериалы, а затем ветер разнес огонь по всему зданию. Площадь возгорания - минимум 1000 квадратных метров, при этом вся площадь комплекса 12 тысяч квадратов.

- На тушении задействовано 4 пожарных ствола Б. Работает 3 звена газадымозащитников (гдзс). Организован штаб пожаро тушения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Здание не эксплуатируемо, однако на стройке могли быть рабочие. Данные о пострадавших уточняются.

- По информации МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания в здании строящегося детского сада в Кореновске составляет порядка 300 кв. метров, - сообщили сайту "КП"-Кубань" в оперативном штабе Краснодарского края. - На месте работают пожарные бригады. Проводится работа по локализации пожара. По предварительной информации, пострадавших нет. В сети тем временем появилось видео с пожара.

- Горит новый садик, это просто жесть, - комментирует автор.

Этот детский сад должны были построить еще в 2020 году, однако подрядчик не выполнил свои обязательства. После этого стройку взял на контроль губернатор края. . Строители отмечали, что садик практически сдан, там осталась только уборка помещений. Сдать в эксплуатацию здание хотели к 1 сентября 2021 года.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту возгорания. На данный момент известно, что пожар начался на чердаке здания. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Известно, что жертв и пострадавших нет.