Температура воды в Черном море 16 мая 2021: «красная жара» не прошла даром

Геленджик Фото: Галина КОПЫЛОВА

Синоптики рассказали, какой будет температура воды в Черном море 16 мая 2021. Так, по их прогнозам, самое теплое море в Новороссийске и Геленджике. На этих курортах вода прогрелась до 15 градусов. То есть «красная жара» не прошла даром, вода очень теплая для этого времени года.

- В Сочи пока что вода прогрелась только до +13 градусов, - говорят метеорологи. – А вот в Анапе и Туапсе море на градус теплее.

Однако хотя для мая вода достаточно теплая, купаться все же пока прохладно. Но это не мешает некоторым туристам заходить в море. Те, кто приехал в Сочи из Сибири, уже вовсю купаются.

Замечены купающиеся и на пляжах в Анапе и Туапсе.

Кстати, самые жарки дни сейчас стоят вовсе не на побережье, а в Краснодаре. По прогнозам синоптиков, 16 мая 2021 года будет самым жарким днем мая. Столбики термометров в кубанской столице поднимутся до 30 градусов. Тогда как в Сочи в этот день будет на пять градусов прохладнее.