Число заболевших заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 93

На Кубани по числу заболевших коронавирусной инфекцией лидирует Краснодар - 21 человек с положительным тестом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Краснодарском крае на 16 мая зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших - 62 женщины и 31 мужчина в возрасте до 82 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По числу заболевших лидирует Краснодар - 21 человек с положительным тестом, в Сочи – 10, в Анапе – 8.

По шесть жителей заболели в Геленджике и Новороссийске, пять инфицированных - в Тихорецком районе.

Четверо заболевших в Лабинском районе, трое - в Динском, Славянском, Белореченском и Красноармейском.

В Армавире, а также Апшеронском, Туапсинском, Новопокровском, Калининском, Кущевском, Тимашевском, Крыловском и Павловском районах по два случая выявленного коронавируса.

В Темрюкском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах - по одному.

В Краснодарском крае показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 827,3.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что Краснодарский край входит ТОП-5 регионов по числу привитых от опасной инфекции. Кубань лидирует и по числу записавшихся на вакцинацию через портал госуслуг.