В мэрии Краснодара призвали родителей приходить на последний звонок в масках

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Последний звонок в этом году в школах Кубани, в том числе и Краснодара, прозвучит 22 мая, в эту субботу. На планерке в мэрии города призвали приходить родителей школьников на линейки по одному человеку из семьи.

- Все линейки в школах начинаются в 8:30, продолжаются по 40 минут. В некоторых школах проведут по две линейки из-за большого количества учащихся. Последние звонки в очном формате пройдут только для 4,9 и 11 классов. Просим родителей приходить на линейки ограниченно - по одному человеку из семьи. Также нужно быть в масках, - сообщил на планерном совещании в администрации Краснодара директор департамента образования Алексей Некрасов.

Также в мэрии добавили, что на линейках будут дежурить полицейские.