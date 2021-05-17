В Тихорецком районе в ДТП пострадали четыре человека

Фото УГИБДД ГУ МВД РФ по региону

ДТП в Тихорецком районе случилось 16 мая около 17:00 на ФАД «Кавказ» недалеко от станицы Юго-Северной. По предварительным данным, 30-летний водитель на «Ладе Приора» на скорости выехал на встречку и влетел «Хендай» под управлением 40-летнего водителя.

- В результате аварии оба водителя и двое пассажиров автомобиля «Хендай», один из которых несовершеннолетний, доставлены в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото УГИБДД ГУ МВД РФ по региону

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Темрюкском районе 15 мая в аварии погибли два человека.