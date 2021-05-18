Следком Кубани начал проверку после избиения двух сотрудниц скорой помощи

Напомним, ЧП случилось днем 18 мая в Краснодаре по улице Севастопольской. Бригада скорой помощи приехала по вызову к 63-летнему жителю краевого центра, который лежал в подъезде без сознания. Две медсестры привели пострадавшего в чувства, после чего тот вскочил и избил их.

- На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве, суд выписал ему наказание в 500 рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции города.

Однако на этом наказание для мужчины не закончится. Следователи начали проверку.

- В связи с общественным резонансом следственные органы забрали материалы дела у полиции и передали их для дальнейшего рассмотрения в следственные органы, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Специалисты дадут оценку ущербу, после чего мужчина снова предстанет перед судом.