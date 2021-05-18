Следком Кубани проверяет информацию об изнасиловании в Сочи 7-летней девочки

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Следственный комитет Краснодарского края проверяет информацию об изнасиловании в Сочи 7-летней девочки. Выясняются все обстоятельства произошедшего, говорится в официальном комментарии пресс-службы.

- Следователями Следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе обратили внимание, что в настоящее время сведения о якобы совершенном в отношении ребенка преступлении против половой неприкосновенности не находят своего подтверждения.

Как сообщалось ранее, в Сочи появилась информация об изнасиловании первоклассницы.

«Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани до смерти изнасиловали 1,5-годовалую девочку. Следователи подозревают в убийстве 27-летнего сожителя матери ребенка.