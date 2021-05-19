Фото: Кавказский биосферный заповедник

В горах Сочи появилась новая популяция медведей. Об этом сайту «КП»-Кубань» рассказал главный научный сотрудник Кавказского природного заповедника, профессор Анатолий Кудактин. По словам профессора, эта зима не совпадала с привычным календарным графиком - до середины января было тепло, и медведи долго не залегали в берлоги. Несмотря на сбой, выход из спячки произошёл согласно принятым срокам.

- В последние годы в Сочи образовалась популяция так называемых синатропных медведей - более мелких на вид. Они не поднимаются высоко в горы, а предпочитают жить ближе к человеку, - говорит Анатолий Кудактин.

По словам специалиста, эти медведи уже вышли из спячки.

- Часть этих особей спали совсем мало, пока был снег в горах, а часть - совсем не ложились. Таких у нас - около 50 особей, - говорит наш эксперт.

Медведи, которые не ушли в спячку, спускались к людям. Так их следы было замечены в районе Красной Поляны, по правой стороне реки Мзымта, в районе Чвижепсе, Молдовки, Кепши, по каньону вдоль Солох- Аула и Лазаревской.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, три важных совета, которые помогут туристам не стать жертвой медведя.