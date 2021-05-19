Евгений Первышов

Мэр Краснодара сделает прививку от коронавируса, когда уровень антител упадет. Сейчас он регулярно обследуется у врачей-инфекционистов. Об этом глава краевого центра сообщил в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» 19 мая. Программа называется «Городская среда с Евгением Первышовым».

— Лично я еще прививку не сделал, потому что после перенесенной коронавирусной инфекции пока сохраняются антитела, — рассказал Евгений Первышов. – Я на регулярной основе прохожу обследование у врачей-инфекционистов. Как только медики разрешать вакцинироваться, в тот же день пойду на прививку.

Глава города рекомендовал все краснодарцам пройти эту безопасную процедуру.

Напомним, что программа «Городская среда с Евгением Первышовым», в которой мэр Краснодара отвечает на вопросы жителей, выходит в эфир каждую среду, в 19:00, на радио «КП»-Краснодар». Здесь обсуждаются важные городские темы - ремонт дорог, строительство новых школ, работа городских служб и многое другое.