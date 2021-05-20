Фото: архив "КП-Кубань"

СК опроверг информацию об изнасиловании ребенка в Сочи. По итогам экспертизы, следов преступления не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что поступила информация 18 мая в Сочи педофил изнасиловал семилетнюю девочку. Накануне, сотрудники ведомства рассказали, что эти сведения являются недостоверными.

- Малолетняя была осмотрена профильными специалистами. Травмы головы и иных повреждений, свидетельствующих о совершении в отношении ребенка преступления, обнаружено не было. В ходе опроса в присутствии законного представителя и психолога девочка пояснила, что в отношении нее каких-либо преступлений не совершалось, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.