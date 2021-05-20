Фото: sochi.ru.

Подготовка ко Дню города началась в Сочи. Праздничные мероприятия начнутся с 26 мая и продлятся до 30 мая. Об этом сообщили в городской мэрии.

В этот день пройдет презентация книги «СОЧИ. Больше, чем курорт!». В книге отражены этапы исторического и культурного развития города с древнейших времен до современности и также весь туристический потенциал курорта.

В этом году исполнилось 60 лет с момента образования административной единицы Большой Сочи. В состав Сочи вошли четыре района: Лазаревский, Центральный, Хостинский и Адлерский. Большой Сочи превратился в огромную городскую агломерацию вдоль моря с плавным переходом из одного района в другой.

А еще город отметит 180 лет со дня рождения Василия Хлудова, основателя парка «Ривьера». 27 мая на главной аллее парка установят скульптуру в его честь.

Ко Дню города завершится и второй этап реконструкции набережной пляжа «Ривьера» и первая очередь набережной «Маяк». Будет запущен обновленный каскад из 12 фонтанов у концертного зала «Фестивальный». Слоган Дня города и Летнего сезона 2021 #ВсеСолнцевСочи.

Подробную афишу мероприятий смотрите здесь - День города в Сочи 2021: программа мероприятий.