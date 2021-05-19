День города в Сочи 2021: программа мероприятий

Фото: sochi.ru.

День города в Сочи 2021 будет отмечаться несколько дней – с 26 по 30 мая. Из-за того, в регионе действует режим повышенной готовности, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Но город встретит праздник ярким, ухоженным, полным цветов и гостеприимным. Напомним, что 1 мая в Сочи официально открылся курортный сезон.

День города в Сочи 2021 ознаменует начало лета и пик курортного сезона. Местные жители и туристы отправятся в обновленные парки и скверы, где заработают после ремонта фонтаны. Так открытие каскада из 12 водных сооружений состоится в сквере у концертного зала «Фестивальный».

К памятной дате за несколько месяцев реконструкции обновили весь сквер. Привели в порядок чаши фонтанов, наладили оборудование, заменили брусчатку и уличные фонари, установили новые скамейки.

В рамках праздника День города в Сочи 2021 морской порт курорта примет первый рейс пассажирского катамарана «Грифон» из Новороссийска.

Ярким событием Сочи в День города в Сочи 2021 станет открытие выставки «Фаберже. Сокровища императорской России». В экспозиции будет представлены пасхальные яйца из коллекции музея Фаберже в Санкт-Петербурге и другие экспонаты.

- Открытие выставки шедевров Фаберже - очень значимое для наших жителей и гостей курорта культурное событие. Музей Фаберже проводит выездную выставку впервые со дня основания, ранее эти уникальные ювелирные произведения искусства можно было видеть лишь в северной столице, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

В экспозицию вошли около 150 произведений русского ювелирного искусства эпохи Фаберже. Выставка откроется 29 мая на территории исторического Морского вокзала Сочи.

День города в Сочи 2021 порадует жителей и отдыхающих разнообразием онлайн-мероприятий. Местные коллективы подготовили концерты, экскурсии, конкурсы и квесты, посвященные истории курорта и его главным достопримечательностям.