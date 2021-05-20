Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

20 мая глава Лабинского района Александр Симириков покинул свой пост и перешел на новую работу в исполнительные органы края. Какие именно – пресс-служба администрации Кубани не сообщает.

– Александр Александрович больше года возглавлял район, а до этого был первым заместителем. За эти месяцы мы увидели позитивные изменения в развитии территории, и хотим сохранить тенденцию и дальше. Александр Симириков показал себя грамотным управленцем, который понимает, какие вопросы стоят перед командой и как правильно их решать. Уверен, эти навыки он будет применять и в дальнейшей своей работе, –отметил вице-губернатор Игорь Чагаев.

Нового руководителя муниципалитета выберут 12 июля по результатам конкурса. Все это время и.о. главы будет исполнять его первый заместитель – Владимир Забураев.

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