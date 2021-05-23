В парке «Краснодар» 24 мая начнут убирать цветочную картину «Побеждающее красное»

Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

Цветочную картину «Побеждающее красное», которая не так давно начала радовать посетителей всеми полноцветом, начнут убирать 24 мая. Об этом сообщили представители парка на официальной страничке в соцсетях.

- Друзья, если вы еще не видели картину «Побеждающее красное», воссозданную моими садоводами, то поторопитесь! В понедельник композицию начнут убирать, - сообщили в Instagram.

Вот только почему будут убирать цветочную картину, представители парка не уточнили. Также пока неизвестно, что появится на ее месте. Об этом, видимо, будет сообщено дополнительно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что парк Галицкого готовит иск к вандалу, который изуродовал цветочную картину. Мужчину задержали прямо на месте «преступления». Ущерб оценили в десятки тысяч рублей.