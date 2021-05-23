В мэрии Краснодара анонсировали темы планерки 24 мая

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Главную городскую планерку проведет глава Краснодара Евгений Первышов в понедельник, 24 мая. Совещание с 9:00 можно будет посмотреть в официальных соцсетях администрации города. Об этом сообщили в мэрии города и анонсировали основные темы.

- На планерке обсудят организацию безопасности дорожного движения и ограничение свободного доступа детей на строительные объекты на каникулах. Еще поговорят о готовности электросетевых компаний летнему максимуму нагрузок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также на прошлой планерке, 17 мая, мэр города не успел обсудить проект «Грузовой каркас». Евгений Первышов обещал поднять эту тему 24 мая.

Совещание может посмотреть любой желающий на официальных страничках мэрии города «ВКонтакте», Facebook, Instagram и на YouTube-канале.