Погода в Сочи на 24 мая 2021 года: объявлено штормовое предупреждение

Фото: Юлия Баранова

По данным синоптиков сегодня весь день на территории курорта будет дождливо, как и вчера возможен ливень с грозой, шквалистое усиление ветра до 18-20 м/с.

В течение всего дня погода в Сочи на 24 мая 2021 года на участке от Анапы до Магри утром и вечером имеется опасность формирования смерчей над морем. Температура воздуха днём +19+24°. Ветер умеренный, при грозе до сильного порыва. Столбики термометра ночью опустятся до +11+16°.

- Рекомендуем гражданам отказаться на время от отдыха у воды, так как не исключен подъем уровня воды на реках с достижением неблагоприятных отметок, - советуют метеорологи.

Экстренные службы просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В случае необходимости звонить по номеру 112.