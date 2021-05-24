Фото: архив "КП-Кубань".

Сочинцу грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков. У местного жителя обнаружено 48 граммов мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

- Подозреваемый оставил в одном из нежилых зданий города закладку мефедрона, массой около 48 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - говорится в сообщении ведомства.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.