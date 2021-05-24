ФОТО: this_is_sochi/vk.com

В Сочи прошел "песочный дождь". Первыми это обнаружили автовладельцы и выложили фотографии своих машин в соцсети.

На курорте все выходных было сыро и дождливо. Ранним утром горожане обнаружили на машинах песчаную пыль. Снимки перепачканных автомобилей люди разместили в соцсети.

По словам метеорологов, это явление частое для Кубани. Его можно объяснить высотным переносом пылевых частиц, захваченных облачным фронтом.

Однако, как заверяют специалисты, такой «песочный дождь» абсолютно безопасен для здоровья человека.

Ранее «КП-Кубань» писала, погода в Сочи на 24 мая 2021 года: объявлено штормовое предупреждение.