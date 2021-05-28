Осенью 2021 года на Кубани запустят «Школу фермера»

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В Краснодарском крае активно поддерживают агропромышленное направление. Например, банки выдают кредиты по льготным ставкам. Также перспективным направлением для Кубани станут новые формы поддержки фермеров.

- Осенью будет дан старт новому проекту банка «Школа фермера». Здесь будут обучать аграриев, и предоставлять фермерам готовые бизнес-решения в рамках партнерства с предприятиями АПК, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Направлениями подготовки в «Школе фермера» станут садоводство, молочное животноводство и овощеводство закрытого грунта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Кубань занимает первое место по количеству участников программы «Лидеры производительности». В мае стартовал 21 поток обучения.