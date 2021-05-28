На Кубани женщина на иномарке сбила 9-летнюю велосипедистку

Скриншот с видео

Авария с пострадавшей девочкой произошла 26 мая в Курганинске. Около 11 утра 58-летняя женщина на внедорожнике «Хендай» сбила 9-летнюю велосипедистку на пешеходном переходе.

- Девочка хотела переехать по «зебре», когда ее сбила машина. Постранавшая госпитализирована в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту проводится проверка. ДТП попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Напоминаем, что на велосипеде на дорогу можно выезжать с 14 лет. Также, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедисты обязаны слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жесткое столкновение парня на электросамокате с велосипедисткой в Геленджике попало на видео. Девушку отбросило на асфальт, ей пришлось вызывать «скорую».