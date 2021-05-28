Краснокнижные сосны высадили в Сочи

Фото: sochi.ru.

В Сочи высадили краснокнижные сосны. Деревья высадили на приморской набережной. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Закупку материала купили в специальном питомнике в рамках программы по озеленению города.

- Зеленый каркас в центре Сочи формировался в середине прошлого века. Постепенно многие деревья приходят в аварийное состояние, поэтому необходимо поддерживать его новыми посадками. Сохранение «зеленого купола» курорта - одна из наших приоритетных задач. Также мы всегда рады приветствовать инициативу хозяйствующих субъектов по озеленению нашего города, - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Мамлай.