В Краснодаре байкеры открыли мотосезон вечеринкой на площадке строймаркета

Фото: vk.com/krdmoto

Байкеры открыли мотосезон поздно вечером 27 мая в Краснодаре. Сотни мотоциклистов съехались на площадку строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина и устроили зажигательную вечеринку. Там они пели, танцевали и общались.

«Самый лучший день», «Ого, народу», «В этот году было раза в три больше людей, чем в прошлом», - комментируют фотографии с мероприятия пользователи в соцсетях.

Оштрафуют ли байкеров за столь масштабное мероприятие в пандемию, неизвестно.

Так, в прошлом году на Кубани суд оштрафовал байкеров, которые устроили мотопробег во время карантина.