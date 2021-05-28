Доходы главы Новороссийска выросли на 25% за 2020 год

Игорь Дяченко со своей первой женой (о которой идет речь в декларации). Фото: соцсети

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко опубликовал декларацию о своих доходах на сайте администрации. Глава города-героя заработал за 2020 год почти 2,1 миллиона рублей. Тем временем в 2019 году эта цифра составила 1,6 миллион рублей.

Также в декларации указана и собственность Дяченко. Она за прошлый год не изменилась. Ему принадлежат два земельных участка площадью 622 и 308 квадратов, два жилых дома площадью 270 и 56,3 квадратов, а еще квартира площадью 77 квадратов и гараж в 50,5 квадратов. Машин и другого транспорта в документах не указано.

Жена мэра Новороссийска получила за прошлый год 785,2 тысячи рублей. У нее во владении два участка площадью 9144 и 1014 квадратов, а еще квартира площадью 65,6 квадратов. Машин у нее тоже нет.

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Девять месяцев назад 53-летний мэр Новороссийска Игорь Дяченко женился во второй раз. Его избранницей стала 32-летняя руководительница одного из отделов МФЦ города-героя Анна. То, что дама на 21 год его младше, градоначальника совсем не смущает. Люди из близкого окружения мэра Новороссийска говорят, что Дяченко очень счастлив, даже немного поправился. Мол, молодая жена хорошо готовит и часто балует супруга вкусностями (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ).