Жителям Успенского района дадут земли в аренду для разведения рогатого скота

Это позволит району и дальше развивать животноводчество
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Вице-губернатор Сергей Болдин провел прием граждан по вопросам о земельных отношениях. Житель Успенского района попросил чиновника помочь с приобретением в аренду земель для выпаса скота и сенокошения.
- Мы будем поддерживать тех, кто занимается разведением крупного рогатого скота, - сказал на встрече вице-губернатор.
После беседы Сергей Болдин поручил многодетной семье оформить в аренду землю для выпаса. Такие же договора заключат с еще 16 жителями Успенского района.
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