Погода в Краснодаре на 29 мая 2021 года: синоптики пообещали сильную жару и грозы

Погода в выходные будет жаркой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Краснодаре на 29 мая 2021 года обещает быть жаркой и ветреной.

- Днем на всей территории Кубани температура воздуха достигнет 28 градусов, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском гидрометцентре. - И ветер усилится до 12 метров в секунду.

Более того, возможны небольшие грозы. Между тем, специалисты объясняют, что все эти явления вполне традиционны для конца мая.

Напомним, прогноз погоды на лето еще с середины апреля беспокоит россиян. Тогда стало известно, что авиасообщение с Турцией приостановлено как минимум до первого июня. Более полумиллиона россиян экстренно искали замену отдыху на побережье Средиземного моря. Идеальной альтернативой заграничному отдыху стали курорты Краснодарского края. Неудивительно, что поисковый запрос – прогноз погоды на лето в Краснодарском крае 2021 – остается актуальным сейчас. Только погода радовать гостей и жителей курортов Кубани не спешит. Уже известно, что июнь получится на редкость холодным.