Прогноз погоды на лето в Краснодарском крае 2021: когда наступит жара и откроется купальный сезон Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

Прогноз погоды на лето в Краснодарском крае 2021 еще с середины апреля беспокоит россиян. Тогда стало известно, что авиасообщение с Турцией приостановлено как минимум до первого июня.

Более полумиллиона россиян экстренно искали замену отдыху на побережье Средиземного моря. Идеальной альтернативой заграничному отдыху стали курорты Краснодарского края. Они ломились от наплыва туристов еще с начала мая. Тогда бронь отелей в Сочи, Геленджике и Анапе превышала 90%.

Неудивительно, что поисковый запрос – прогноз погоды на лето в Краснодарском крае 2021 – остается актуальным сейчас. Пока неизвестно, возобновится ли авиасообщение с Турцией с первого июня. Чтобы избежать форс-мажоров, россияне экстренно скупают все номера на побережье Черного моря.

Только погода радовать гостей и жителей курортов Кубани не спешит. Уже известно, что июнь получится на редкость холодным. Максимальная температура воздуха в первый летний месяц не превысит 27 градусов. Это одно из самых низкий значений за несколько лет.

Вместе с похолоданием на Кубань придут ливни и грозы. Особенно это касается первой недели июня.

- По долгосрочным прогнозам, дождя не будет только 4 июня, – говорят в метеорологи. В остальные дни местным жителям лучше запастись зонтиками. Иначе есть риск промокнуть до нитки. На Кубани ожидаются мощнейшие ливни.

Максимальная температура воздуха на побережье Черного моря не превысит 27 градусов. Совсем уж холодным получится июнь для жителей и гостей Сочи. Здесь максимальная температура воздуха в первый месяц лета составит 24 градуса.

По прогнозам синоптиков, воздух в Краснодарском крае прогреется ближе к концу месяца, и коснется это только краевого центра.

Здесь средняя температура воздуха в начале июля составит плюс 30 градусов. Но ненадолго. Уже к середине месяца июля столбики термометров вновь рванут вниз.

Совсем критичная картина будет на побережье Черного моря.

- Средняя температура воздуха в Геленджике составит плюс 27 градусов, в Анапе – плюс 26, в Сочи – плюс 25, – добавляют метеорологи.

Из-за температурных качелей купальный сезон может стартовать аж в августе. Средняя температура воды в Черном море в июле составит всего плюс 23 градусов. Это на пять значений ниже нормы, комфортной для купания.

Также на побережье Черного моря возможны осадки. По прогнозам синоптиков, в июле «дождливый циклон» обрушится на Сочи.

Распогодится на Кубань уже в августе. Теплее всего в этом месяце будет в Краснодаре. Здесь воздух прогреется аж до плюс 35 градусов. Это самое высокое значение в регионе.

На курортах Краснодарского края будет ощутимо холоднее. Например, средняя температура воздуха в Геленджике составит всего плюс 28 градусов, в Анапе – плюс 27.

- Ожидаем, что в Сочи воздух прогреется до плюс 30 градусов, – говорят синоптики. – Но месяц получится дождливым. Вероятность осадков на побережье Черного моря слишком велика.

Отметим, что в августе температура воды в Черном море прогреется до рекордных отметок в этом году. В Геленджике, Анапе и Сочи она установится на отметке в плюс 26 градусов. Такая температура воды уже пригодна для купания.

- Надо понимать, что это долгосрочные прогнозы, и они могут меняться в течение месяца, – добавляют метеорологи.

По прогнозам синоптиков, будущее лето станет одним из самых холодным на Кубани за несколько лет.