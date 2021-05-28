В Сочи у девушки украли миллион рублей из сумочки незнакомцы на пляже

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Миллион из дамской сумки украли у бизнес-леди в Сочи. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

36-летняя местная жительница, директор одной из коммерческих организаций отмечали с подругой торжество. Сначала дамы засиделись в пивном баре, а после его закрытия направились на набережную реки Сочи. К ним подошли молодые люди и предложили выпить вместе прямо на улице.

Под утро бизнес-леди обнаружила, что из ее женской сумочки пропала круглая сумма - 1 млн 67 тысяч рублей. Сочинка обратилась в полицию.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что житель Кубани украл металлолом на миллион рублей.