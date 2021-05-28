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Прекращены полномочия экс-председателя Октябрьского суда Краснодара. Он лишен статуса и находится под подозрением. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

- Проверка показала, что доводы в обращении и жалобах, поступивших в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края, в части внепроцессуального общения судьи Байрака Г.Ф. со сторонами по делу нашли свое подтверждение, - обратила внимание представитель пресс-службы.

Кроме того, выборочное изучение ряда истребованных гражданских дел показало систематический характер нарушений, выразившихся в несоблюдении норм материального и процессуального права, что свидетельствует о пренебрежительном отношении судьи к исполнению своих должностных обязанностей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что судью оставили без мантии из-за обвинений в мздоимстве и дурной работе