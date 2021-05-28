Фото: пресс-службы Росприроднадзора

Новороссийский торговый порт заплатит более 53 млн рублей за вред Черному морю. Апелляционная инстанция Арбитражного суда оставила в силе решения краснодарского арбитража по искам Росприроднадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

- Служба требует возместить ущерб, нанесенный Черному морю, - рассказали в суде. - Сумма двух исков составляет 53 млн 736 тысяч рублей.

Речь идет о загрязнении моря угольной пылью и крошкой при погрузке на причале 6А. Кроме того, здесь же были обнаружены следы загрязнения нефтепродуктами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что эксперты посчитали площадь загрязнения нефтью акватории Черного моря в Туапсе. По предварительным данным, нефтепродукты разлились на территории в 1,1 миллиона квадратных метров.