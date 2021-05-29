В модном доме Louis Vuitton назвали сильно устаревшей информацию о коллекции сумок с надписью «Сочи»

Так выглядела сумка за 227 тысяч рублей. Фото: https://www.vogue.ru/

Сумки с надписью "Сочи" никто не шил специально ко Дню курорта, как сообщили некоторые паблики города. На прилавках магазинов можно найти разве что подделку коллекции известного французского бренда.

- Это старая коллекция с городами. Она была в классических цветах модного дома Louis Vuitton и в голубо-розовых тонах. Да, действительно, имелась среди всех остальных и сумка с надписью "Сочи". Но сейчас ее уже нет в наличии. Коллекция была вся распродана, - сообщили "КП" - Кубань" в представительстве французского модного дома в Москве.

К слову, стоила такая сумочка 227 тысяч рублей. Серия была сшита в очень ограниченном количестве.

Напомним, Сочи сегодня, 29 мая, отмечает День города. Праздник будет длиться пять дней, чтобы не допускать столпотворений в связи с пандемией.