От форта до курорта: в истории Сочи немало белых пятен

Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

День города Сочи в этом году отмечаться несколько дней – с 26 по 30 мая. Но пик праздничной активности приходится на 29 мая. Из-за того, в регионе действует режим повышенной готовности, большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Но город встречает праздник ярким, ухоженным, полным цветов и гостеприимным. Напомним, что 1 мая в Сочи официально открылся курортный сезон. А в конце мая курортная столица отмечает 183-летие. Выяснили интересные факты истории Сочи, в которой немало белых пятен.

Центр курорта Фото: Виктор КЛЮШКИН

В древности Сочи населяли первобытные племена. О том далеком времени напоминают дольмены и пещеры (Ахштырская и другие), где сохранились свидетельства о жизни древних людей.

Фото: из архива музея истории города-курорта Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

В 6 веке сочинская земля попала под власть Византийской империи. Развалины храмов и крепостей до сих пор сохранились. Они, как и пещеры, являются объектами показа. Одна из самых знаменитых – Ачипсинакая крепость в Красной Поляне.

Форт Александрия Фото: Юлия БАРАНОВА

Весной 1838 года в устье реки Сочи основали форт Александрия, который позже переименовали в Навагинское укрепление. В конце XIX века здесь был построен Свято-Михайло-Архангельский храм, с тех пор архистратиг Михаил считается небесным покровителем Сочи.

Храм Михаила Архангела Фото: Юлия БАРАНОВА

Трудно переоценить роль в развитии Сочи Министра земледелия А. Ермолова. Он считается основателем курорта, инициатором строительства водолечебницы, первых санаториев и пляжей. Парк имени Фрунзе, который он основал, до сих пор сохранился.

Крепостная стена форта Фото: Юлия БАРАНОВА

В это время стали появляться особняки московских купцов. В этом году исполняется 180 лет со дня рождения известного московского промышленника Василия Хлудова. В 1898 году он заложил в самом центре Сочи знаменитый парк «Ривьера», который стал одним из главных символов нашего курорта. Его восстановленная дача до сих пор привлекает внимание туристов.

Фото: из архива музея истории города-курорта Сочи

В 1936 была построена главная улица города - Курортный проспект. В Сочи открылись новые санатории, кафе и рестораны, в том числе на горе Ахун. В этот же год здесь была построена по распоряжению Иосифа Сталина главная достопримечательность курорта – башня. Как и все в то время — строилась она быстро: для разработки проекта была приглашена группа архитекторов, которые в течение 10 дней представили несколько вариантов. Лучшей была признана разработка Сергея Воробьева.

Башня на горе Ахун Фото: Юлия БАРАНОВА

- Тысячи рабочих были брошены на строительство объекта — перевыполняли план все: сотрудники каменоломни, каменщики, плотники. В результате на возведение башни из местного белого известняка ушло 108 дней, а на прокладку 12 километров дороги — 122, - рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Зимой 1941 года более 60 сочинских здравниц стали военными госпиталями. Мемориал военным врачам «Подвиг во имя жизни» открыли в Сочи после реконструкции нынешней весной.

Приморская набережная Фото: Юлия БАРАНОВА

Новый статус Сочи получил, благодаря проведению Зимних Олимпийских игр в 2014 году. Одно из главных достижений - Красная поляна превратилась в мировой горнолыжный курорт.

Площадь Искусств Фото: Юлия БАРАНОВА

- В 2021 году Сочи готовится принять беспрецедентное количество отдыхающих. Кроме того, возрос интерес россиян к Сочи как к городу, в который хотят переехать жить, – сказал глава города Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» опубликовала программу мероприятий в День города в Сочи.