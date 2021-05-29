Режим повышенной готовности в месте разлива нефти в Черном море не снимут

Фото: Росприроднадзор

У берегов Туапсе специалисты Росприроднадзора сегодня, 29 мая, снова зафиксировали маслянистое пятно на воде. Однако причиной этому. по словам главы ведомства Светланы Родионовой, стали остаточные явления.

- Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска, - сообщила она.

В оперативном штабе Краснодарского края это подтвердили и пояснили, что режим повышенной готовности в месте разлива нефти не снимут до получения всех необходимых анализов и выяснения точных причин ЧП.

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. В отношении МУП «ЖКХ города Туапсе» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение». ЖКХ попало под расследование, так как коллектор принадлежит именно предприятию. Но в Росприроднадзоре считают, что коммунальное хозяйство города ни при чем.