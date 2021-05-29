Краснодар побагровел: город встал в адских пробках из-за перекрытия центра

В Краснодаре все красным-красно. Фото: Яндекс-карты

Краснодар в субботу, 29 мая, встал в серьезных пробках. Движение на улицах Гоголя, Карасунской, Красноармейской фактически остановилось. На дорогах пешеходы конфликтуют с водителями.

- Это какой-то кошмар! Проект 7 улиц, говорите? А кто-то вообще контролирует, что происходит на дорогах? А сегодня только суббота, - пишут в соцсетях возмущенные горожане.

К слову, выводить из состава автомобильных центральные улицы Краснодара решено каждые выходные, чтобы жители могли привыкнуть к тому, что вскоре центр и вовсе останется пешеходным.

В эти выходные перемены коснулись улицы Красноармейской. Движение по ней стало односторонним, аналогичный эксперимент состоялся уже и с улицей Чапаева.

Напомним, согласно концепции несколько улиц в сердце Краснодара хотят сделать более удобными. Речь идет о: Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров. Акцент, правда, делают на пешеходов и велосипедистов, а не на владельцев авто. В планах - сузить проезжую часть и расширить при этом тротуары. А еще обустроить велодорожки - как раз за счет освободившейся части дороги.