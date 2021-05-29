На Кубани выпал град с голубиное яйцо

Гроза пройдет над всей территорией края Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Краснодарском крае выпал град. Гигантские ледяные капли выпали на территории Апшеронского района. Однако в ближайшее время непогода обрушится на всю территорию региона.

- Вот такие голубиные яйца упали сегодня на мой автомобиль, - сообщает один из пользователей соцсетей.

По прогнозам синоптиков, переменная облачность ожидается и завтра, 30 мая. При этом температура воздуха будет достигать +28 градусов.

Напомним, прогноз погоды на лето еще с середины апреля беспокоит россиян. Тогда стало известно, что авиасообщение с Турцией приостановлено как минимум до первого июня. Более полумиллиона россиян экстренно искали замену отдыху на побережье Средиземного моря. Идеальной альтернативой заграничному отдыху стали курорты Краснодарского края. Неудивительно, что поисковый запрос – прогноз погоды на лето в Краснодарском крае 2021 – остается актуальным сейчас. Только погода радовать гостей и жителей курортов Кубани не спешит. Уже известно, что июнь получится на редкость холодным.