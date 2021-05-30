На участников дорожного конфликта со стрельбой в Сочи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычный дорожный конфликт закончился перестрелкой в Сочи. Накануне вечером неспокойно было в микрорайоне Мамайка.

Несколько мужчин не поделили дорогу. Выяснить отношения решили прямо на проезжей части, не отходя от автомобилей.

- Во время конфликта неизвестный достал оружие и произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия, – сказали «КП» – Кубань» источники в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников конфликта. Само оружие отправлено на экспертизу. В отношении мужчин возбуждено отношение дело о хулиганстве.

По предварительной информации, уже задержано восемь участников конфликта.

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