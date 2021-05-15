Пистолет – лучший аргумент: в Сочи туристы из-за места на парковке устроили стрельбу

Скрин видео: t.me/sochitypical

В Сочи две группы туристов из-за места на парковке устроили перепалку, которая переросла в перестрелку. На курорте это уже второй за сутки конфликт с применением огнестрельного оружия. Видео шумной ссоры размещено в соцсетях. Разгорелся спор, очень скоро стороны перешли на высокие тона. Далее на кадрах видно, как мужчины достали травматические пистолеты.

ЧП произошло на улице Гоголя в Адлерском районе. Очевидцы происшествия немедленно вызвали полицию, все участники конфликта были доставлены в отделение.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД Сочи. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

14 мая конфликт со стрельбой произошел на другой улице Адлера – Бакинской. Массовую драку со стрельбой толпа мужчин устроила средь бела дня. Около 13:00 они сначала бурно поскандалили на детской площадке по улице Бакинской, затем побежали во двор к одному из соседей. А там взялись за оружие. Местные жители снимали скандал из окон. На видео отчетливо слышна автоматная очередь.

При перестрелке, к счастью, обошлось без жертв. Но два человека ранены, их задержали оперативники. Обстоятельства и причины конфликта сейчас выясняют полицейские, проводится проверка. Несколько человек – участников потасовки - объявлены в розыск.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что массовая драка произошла в Краснодаре. Конфликт между мужчинами разгорелся на улице Восточно-Кругликовской. Очевидцы позвонили в полицию. Но участники конфликта быстро разошлись. Сейчас полиция Краснодара устанавливает личности участников потасовки.