Массовая драка в Краснодаре: полиция устанавливает личности участников

Скрин видео: так начинался конфликт

Массовая драка произошла в Краснодаре. Конфликт между мужчинами разгорелся на улице Восточно-Кругликовской. Очевидцы позвонили в полицию. Но участники конфликта быстро разошлись. Заявлений о причиненных телесных повреждениях пока никто не подавал.

На место происшествия прибыл наряда патрульно-постовой службы краснодарской полиции.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он обратил внимание, что сейчас полиция Краснодара устанавливает личности участников потасовки.

О драке, которая произошла в одном из баров на улице Чапаева в Краснодаре, рассказала одна из посетительниц в соцсетях. Со слов девушки, в тот вечер она отмечала с друзьями день рождения.

- После небольшого спора моего друга с охранной, они попытались его вывести (друг не был пьян и неуправляем), но у них это не получилось, - рассказывает Алена С. - Затем пришла «подмога» в виде других «охранников» в балаклавах. Они ударили друга стулом и начали угрожать пистолетом (настоящий он или нет неизвестно), выходить мы отказались.

Затем конфликт перерос в драку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи массовая драка со стрельбой попала на видео. Двое мужчин с огнестрельными ранениями задержаны, остальные - объявлены в розыск.

Массовую драку со стрельбой толпа мужчин устроила 14 мая в Сочи. В час дня они сначала бурно поскандалили на детской площадке по улице Бакинской, затем побежали во двор к одному из соседей. А там взялись за оружие. Местные жители снимали скандал из окон. На видео отчетливо слышна автоматная очередь.

При перестрелке, к счастью, обошлось без жертв. Но два человека ранены, их задержали оперативники.