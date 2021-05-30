В течение четырех лет в Сочи возведут около 50 образовательных объектов

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Около 50 новых образовательных объектов появятся в Сочи до 2025 года. Уже в 2021-м на курорте распахнут двери три школы на 1200 мест и два детских сада 240 мест. Эти объекты строятся на улице Ачишховской, что в Красной Поляне и улица Чекменева и Виноградной в Сочи.

- В ближайшее время начнется возведение спортивного комплекса в Кудепсте и двух залов в общеобразовательных школах, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже в следующем году в микрорайоне Мамайка завершится возведение школы на 800 мест. Он строится по нацпроекту «Образование».

- Возведение образовательных учреждений находится на личном контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, – добавили в пресс-службе.

Всего до 2025 году в Сочи появятся 50 новых образовательных объектов.

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