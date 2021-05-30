Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае огласили последние данные по статистике заболеваемости коронавирусом. За прошедшие 24 часа, 30 мая, страшной инфекцией заразились 94 человека.

Большего всего заболевших традиционно в Краснодаре, постоянном лидера антирейнтинга. В краевом центре выявлено сразу 19 случаев заражения. Это на два меньше, чем накануне. На втором позиции в списке расположился Динской район. За сутки здесь выявлено 11 заразившихся. Это почти в четыре раза больше, чем в субботу. Замкнул тройку антирейтинга Лабинский район. Он уже второй раз подряд оказался в списке самым зараженных районов Краснодарского края. За последние сутки здесь выявлено 7 новых случаев заболевания.

В Кавказском и Староминском по 5 новых пациентов, в Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, Анапе и Туапсинском районе – по четыре, в Кущевском и Тихорецком районах – по три.

В остальных муниципалитетах Кубани по два и одному новых случаев заражения COVID-19.

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