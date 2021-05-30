В Краснодарском крае завершается голосование по выбору зеленых зон для благоустройства

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани подходит к концу голосование по выбору зеленых зон для благоустройства на 2022 год. Свыше полумиллиона жителей Краснодарского края уже сделали свой выбор на сайте – 23.gorodsreda.ru.

Отметим, что жители Кубани определяют площади для благоустройства зеленых зон в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Чтобы принять участие в голосовании, достаточно иметь учетную запись на сайте Госуслуг, выбрать свой район или город и нажать на список объектов для благоустройства. Затем человек выберет дизайн-проект, который он хотел бы видеть на территории.

По словам организаторов, именно такой формат сделает выборы наиболее прозрачными. Все результаты появятся на сайте сразу после закрытия голосования.

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