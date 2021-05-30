Около шести тысяч человек остались без света из-за горевшей подстанции в Краснодаре
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сегодня утром в Краснодаре горела электроподстанция. Пожар площадью 20 кв.м. случился на улице Покрышкина в районе 9 часов.
Увидев языки пламени, местные жители сразу же вызвали на место спасателей. Уже в 10 часов пожар и его последствия были ликвидированы.
Из-за возгорания без света остались шесть тысяч местных жителей. Сразу два дома были подключены к транзитной линии электроснабжения, еще два – к дизельному генератору.
Без света остались дома:
— ул. Покрышкина, 25/1;
— ул. Покрышкина, 25/2;
— ул. Покрышкина, 4/9;
— ул. Покрышкина, 4/5;
— ул. Покрышкина, 4/10.
Сейчас специалисты уже восстановили электроснабжение в домах.
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Площадь пожара составила 20 кв.м. (подробнее).