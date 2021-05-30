В Краснодаре 1 июня ограничат движение транспорта Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Краснодаре 1 июня ограничат движение транспорта. Из-за празднования Международного дня защиты детей будет запрещен проезд по улице Береговой.

В парке 30-летия Победы состоится фестиваль «Яркие краски детства». Участие в нем примут творческие коллективы со всего Краснодарского края.

Также нельзя будет проехать с пяти утра до завершения мероприятия по улицы Кубанская Набережная.

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