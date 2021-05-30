Сбежавшего заключенного из Адыгеи искали в Краснодаре, но он всплыл в Анапе

Фото: УФСИН России по Республике Адыгея

Эта история навела шороху в Краснодаре. В прошлую минувшую пятницу сразу несколько пабликов заявили, что в Краснодаре скрывается опасный преступник.

Так стало известно, что УФСИН России по Республике Адыгея ищет 29-летнего Алексея Браскунова. Рецидивист сбежал из колонии строго режима. Он попал на краже.

По данным правоохранителей, Алексей Браскунов был способен на совершение тяжких преступлений, как грабежи и разбои.

Только поиски в Краснодаре результатов не дали. Как оказалось, преступник рванул на море – в Анапу. Там его и заметили полицейские, которые патрулировали улицы.

- В ходе патрулирования сотрудниками полиции был выявлен мужчина, по внешним признакам схожий с указанным в ориентировке на розыск, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчину передали сотрудниками УФСИН России по Республике Адыгея.

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