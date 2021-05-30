График отключения горячей воды в Краснодаре 2021: какие районы останутся без воды с 31 мая Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

График отключения горячей воды в Краснодаре 2021 остается одним из самых популярных запросов на кубанских форумах. Плановые работы на сетях начались еще в середине мая.

«КП» – Кубань» выяснила график отключения горячей воды в Краснодаре 2021. С 30 мая на две недели останутся без воды жители сразу нескольких районов краевого центра, включая Юбилейный.

Здесь стартуют плановые работы на самой большой котельной Краснодара – РОК-1. Это означает, что около 300 многоквартирных домов останутся без горячей воды. Ее подача возобновится уже 14 июня.

«КП» – Кубань» публикует график отключения горячей воды в Краснодаре 2021.

График 2

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