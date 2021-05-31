В День города в роддомах Сочи на свет появилось 14 малышей

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29 мая в День города в Сочи родилось 14 детей - семь мальчиков и семь девочек. В сочинском Центре охраны материнства каждому новорожденному вручили памятные медали и поздравительный адрес.

- В Центре охраны материнства и детства 29 мая родили 12 женщин, у одной появилась на свет двойня, а у одной женщины это уже четвёртый ребёнок в семье. Еще один малыш появился на свет в роддоме Лазаревского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что все дети родились здоровыми, женщины и малыши чувствуют себя хорошо.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что впервые за четыре года, с 2017, на Кубани отмечается тенденция по увеличению рождаемости. Эксперт назвал основные причины бэби-бума на Кубани.